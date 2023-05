Caso stipendi Juve, mano pesante di Chinè verso il club bianconero? Ecco cosa sta succedendo su questo filone dell’inchiesta

Tuttosport, nella sua edizione odierna, analizza il filone degli stipendi dell’ormai nota inchiesta che coinvolge la Juve. A che punto siamo?

Entro il 27 maggio prossimo, se vorrà, il club bianconero dovrà trovare un accordo con il Procuratore Federale Chinè. Un patteggiamento che ridurrebbe notevolmente la pena, ma in qualche modo ammetterebbe la colpevolezza della società su questo fronte. In caso contrario però, non potendo andare troppo sul pesante con le plusvalenze, lo stesso Chinè potrebbe anche calcare la mano su questo fronte per escludere la squadra di Allegri dalle coppe europee.

The post Caso stipendi Juve, mano pesante di Chinè? Cosa può succedere appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG