Dybala non l'abbiamo aspettato 7 anni.Tutti quelli che sperano nel polpo pubblicano video di circa 8 anni fa! Il tocco c'é ancora ma in campo si corre,si sprinta e si mette la gamba,non si gioca a biliardo. Per me Pogba era quasi finito,poi a 10M l'anno per 4 anni é stato assurdo

— themp1234 (@themp12345) May 15, 2023