Pogba Juve, il ritorno del francese in bianconero è stato fino ad ora un fallimento totale. Ma il contratto non permette movimenti

Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, in casa Juve nessuno è soddisfatto del ritorno di Paul Pogba a Torino, visto anche che il centrocampista francese non è praticamente mai stato presente in questa stagione, sempre per la solita storia del menisco operato troppo tardi.

Il lungo e oneroso contratto, però, non regala spazi di manovra: fino al 2026 almeno il francese è blindato dall’accordo con il club bianconero.

The post Pogba Juve, fallimento totale e club infastidito. Ma il contratto lo blinda appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG