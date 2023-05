A Radio Bianconera, Giuseppe Pillon si è espresso così sui volti nuovi della Juve.

GATTI – «Lo vedo più vicino a Barzagli come caratteristiche. Ha fatto lo stesso percorso, ha giocato in C, B, poi è andato al Chievo ed è fiorito. Gatti lo vedo per caratteristiche associato a lui. Barzagli è bravo anche sul lungo, Gatti è un po’ più in difficoltà ma può crescere. Fa anche gol, si è adattato al mondo Juve e può crescere ancora tanto».

FAGIOLI – «Un ottimo giovane, ha fatto il suo percorso di crescita ma lo vedo maturo per la Juve e rimanere lì nei prossimi anni».

