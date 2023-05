Nesta sicuro: «L’assenza di Leao pesa più di quella di Nedved nel 2003». Le parole dell’ex difensore

Nesta, nel corso della Milano Football Week, ha paragonato l’assenza di Leao nell’Euroderby a quella di Nedved nella finale di Manchester del 2003 tra Juve e Milan.

LEAO COME NEDVED – «Le assenze in Champions pesano più che in campionato: la defezione di Leao per il Milan in questo euroderby è più pesante di quella di Nedved per la Juve nella finale di Manchester del 2003. Senza Leao il Milan poteva far meglio, ma tirano la carretta sempre gli stessi… Il ko del portoghese forse ha fatto perdere un po’ di entusiasmo alla squadra. Il Milan ha una rosa più limitata dell’Inter».

