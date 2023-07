Giuntoli Juve, Graziano Campi parla del nuovo dt bianconero: ecco cosa ha detto sul suo lavoro con Allegri

In esclusiva per Juventusnews24, Graziano Campi ha parlato così dell’arrivo di Giuntoli.

COLPO ALLA GIUNTOLI – «E’ una cosa che può tentare, ma poi bisogna capire se Allegri sarà disposti a scommettere su questo giocatore. Spalletti non ha avuto dubbi a puntare su Kim e Kvaratskhelia, mentre Allegri è un allenatore che vuole il suo tempo prima di schierare un giocatore che non conosce. Non a caso il mercato è molto influenzato dal fatto che lui chieda giocatori che già conosce perché vuole elementi già pronti. Non è così immediato che Giuntoli riesca a fare il botto. A dir la verità ha azzeccato quei due, ma al Napoli ne ha sbagliati tanti. Penso a Lozano pagato 35 milioni che non è mai valso questa cifra, così come Maksimovic pagato uno sproposito. Gli errori possono capitare e non gli facciamo un processo, ma non aspettiamoci che tutto quello che tocchi diventi oro».

