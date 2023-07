Lukaku Juve, il belga non vuole andare in ritiro con il Chelsea per nessun motivo al mondo. E intanto l’Inter…

Come scrive il Daily Mail, Romelu Lukaku, accostato anche alla Juve per l’attacco, non ha alcuna intenzione di presentarsi in ritiro col Chelsea e starebbe anzi forzando la mano per lasciare il prima possibile i londinesi.

L’Inter, dal canto suo, si è al momento spinta fino ai 30 milioni di offerta, ma con l’addio di Onana potrebbe ulteriormente alzare il tiro.

The post Lukaku Juve, non vuole andare in ritiro col Chelsea. E l’Inter… appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG