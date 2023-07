Juventus Next Gen, concorrenza dalla Serie B per il centravanti del futuro: anche loro voglio l’obiettivo dei bianconeri

Cristian Shpendi è un obiettivo della Juventus Next Gen, che ha bisogno di rinforzi in attacco. Ma arrivare all’albanese non sarà facile, vista la nutrita concorrenza.

Come riferisce Sky Sport, infatti, anche Ternana e Palermo in Serie B, oltre al Brescia, stanno seguendo da vicino la situazione del centravanti in forza al Cesena.

