Giuntoli Juve, arriva una rivelazione sul possibile futuro del DS, che De Laurentiis non appare intenzionato a lasciar andare

Paolo De Paola, a Sportitalia, ha così parlato della situazione Giuntoli, ancora impossibilitato ad unirsi alla Juventus a causa di De Laurentiis.

LE PAROLE – «Con Giuntoli secondo me si andava per vie legali, come aveva minacciato in qualche modo l’entourage stesso dopo le ultime dichiarazioni di guerra presentate da De Laurentiis. Io non ci vedo nulla di male a lasciar andare il tuo dirigente dopo 8 anni di ottimi rapporti, specialmente dopo che non si è mai opposto a nulla. Ma capisco sia anche difficile da dipendente avere modo di parlare con De Laurentiis».

The post Giuntoli Juve: «Si andrà per vie legali». La clamorosa rivelazione sul DS appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG