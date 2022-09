Il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli ha parlato a 360 gradi del mercato del club azzurro.

Radio Kiss Kiss Napoli ha intervistato Cristiano Giuntoli che dopo aver parlato di mercato ha anche aggiornato la situazione sulle condizioni fisiche di Osimhen. “Il rinnovamento è iniziato nel 2019, abbiamo cercato di ripartire con un progetto in cui si potesse dare una continuità, e un’autosussistenza economica che ci porta ad essere più sereni nei ragionamenti. Come si scopre uno come Kvaratskhelia? Ci arrivano tante segnalazioni, e abbiamo aspettato il momento giusto, purtroppo lo scoppio della guerra ci ha permesso di trovare un canale molto meno costoso”.

Viktor Osimhen

“Quando si è abbassato il prezzo siamo riusciti a portare a casa questo ragazzo. Ora c’è bisogno di tempo per amalgamare, la squadra deve avere equilibrio, ci vuole pazienza. Non è il Napoli di Giuntoli, è il Napoli di De Laurentiis, di Spalletti e di tutti. Meret adesso è il titolare, non credo che ci saranno problemi. Attendiamo il rientro dalle vacanze del suo agente e ci sediamo a tavolino. Ma abbiamo sempre puntato su di lui. Con Ancelotti giocò più di Ospina. Poi per una ossessione sulla impostazione da dietro, ha giocato meno. Con la Lazio ha fatto una parata incredibile su Felipe Anderson. Osimhen ha un affaticamento, deve decidere lui se è il caso di rischiare o meno di giocare. Dove può arrivare il Napoli? Il Napoli non si deve porre obiettivi, si deve porre l’obiettivo di vincere tutte le partite”.

