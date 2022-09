Calciomercato Milan: i rossoneri lavorano alla cessione di Bakayoko che potrebbe prima volare in Grecia per poi trasferirsi in Premier League

Stando a quanto riferito dall’esperto di calciomercato Nicolò Schira sarebbe ancora aperta la trattativa in casa Milan per cedere Tiemouè Bakayoko all’Olympiakos. Parti a lavoro per trovare un’intesa dopo la risoluzione saltata di qualche giorno fa.

Dietro la possibile operazione riguardante il francese al club greco ci sarebbe la regia del Nottingham Forest (stessa proprietà Olympiacos) che lo potrebbe in Premier League a gennaio dopo la prima parte di stagione al Pireo.

