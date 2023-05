Le parole di Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, sul suo futuro. Tutti i dettagli sul possibile passaggio alla Juve

Cristiano Giuntoli ha parlato del Napoli a margine dell’evento Inside the Sport 2023, il calciomercato tra business e passione.

PAROLE – «Futuro? Per adesso voglio solo parlare del passato. Quando si prende un premio, si prende per quanto fatto in passato. In futuro vedremo se sarà bravo per prenderne altri. Non voglio parlarne, oggi sono il DS del Napoli e manca ancora una settimana al termine del campionato».

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU JUVENTUSNEWS24

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG