Gianni Infantino, presidente della Fifa, ha parlato della tragedia dell’Heysel avvenuta il 29 maggio 1985. I dettagli

Gianni Infantino ha voluto ricordare le vittime della tragedia dell’Heysel in Juventus-Liverpool, attraverso un post pubblicato sui propri social.

LE PAROLE – «Da presidente della Fifa e da italiano mi avrebbe fatto piacere avere una candidatura dell’Italia per i Mondiali magari, piuttosto che per gli Europei, ricordando anche le Notti Magic«Oggi vorrei ricordare la strage dell’Heysel, avvenuta il 29 maggio 1985….con la speranza che tragedie come quella non accadano più in futuro».

