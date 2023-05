André Onana, portiere dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Rai Sport in vista della finale di Champions contro il Manchester City

LE PAROLE – «Handanovic? Giocare undici anni per questa squadra non è semplice, il rapporto con lui è fenomenale. Per me è un onore allenarmi con lui. Se ricordate, la prima partita che ho giocato contro il Bayern Monaco ho detto che questa squadra poteva fare la storia. Champions? City favorito, ma noi moriremo in campo».

