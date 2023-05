Sebino Nela, ex terzino della Roma, ha parlato a Il Giornale in vista della finale di Europa League tra giallorossi e Siviglia

SE MOU RESTA – «Per rispondere bisognerebbe sapere cosa si sono detti il giorno della firma. La base era un progetto triennale, poi bisognerà capire le risorse future del club. In stagioni ormai lunghe con tanti impegni, sarà necessario alzare il livello della rosa anche numericamente».

MOURINHO – «L’allenatore portoghese ama avere più uomini che giocatori e ha fatto crescere molto tanti ragazzi dal punto di vista mentale e caratteriale. In questo senso lui ha già stravinto, credo che tutti i suoi calciatori sappiano cosa fare. Non possiamo certo pensare che giochi come il City ma in Europa ha passato il turno con me-rito e una buona organizzazione difensiva, oltre al sacrificio di tutti in campo».

CHANCE PER LA FINALE – «Dipende da come si metterà la partita. Credo che più si andrà avanti, maggiori saranno le possibilità che avranno i giallorossi. Sanno soffrire e gestire le situazioni complicate».

