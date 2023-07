Giuntoli dopo l’incontro con Allegri in seguito alla notizia dell’esclusione del club dalle coppe ha salutato e abbracciato l’allenatore della Juve e la squadra per “scappare” verso l’aeroporto e prendere il volo per l’Italia.

A riferirlo è Peppe Di Stefano, inviato di Sky Sport a Los Angeles nel ritiro dei bianconeri. Il Football Director ha delle linee guida chiare sul mercato e quindi è pronto a concretizzare delle trattative.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG