Chelsea come la Juve: la UEFA infligge una multa ai Blues. Il motivo della decisione è spiegato nel comunicato ufficiale

Oltre alla Juve ance il Chelsea ha ricevuto una multa da parte dell’UEFA per alcune irregolarità legate al fair play finanzario durante la gestione del presidente Abramovich. Questo il comunicato con la spiegazione ufficiale della decisione.

IL COMUNICATO – Per quanto riguarda il Chelsea FC (ENG), la Prima Camera del CFCB ha concluso che il club ha violato i regolamenti sulle licenze per club UEFA e sul fair play finanziario a seguito della presentazione di informazioni finanziarie incomplete. Dopo la vendita del club nel maggio 2022, la nuova proprietà ha individuato e segnalato in modo proattivo alla UEFA casi di rendicontazione finanziaria potenzialmente incompleta sotto la precedente proprietà del club. I fatti segnalati si riferiscono a operazioni storiche avvenute tra il 2012 e il 2019. A seguito della sua valutazione, inclusa la prescrizione applicabile, la Prima Camera del CFCB ha stipulato un accordo transattivo con il club che ha accettato di versare un contributo finanziario di 10 milioni di euro per risolvere integralmente le questioni segnalate.

