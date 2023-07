Mercato Juve: cosa cambia dopo l’esclusione dalla Conference League. Giuntoli ha una necessità nell’immediato

L’esclusione della Juve dalla Conference League decisa dall’UEFA non avrà ripercussioni per quanto riguarda le strategie di mercato immediate dei bianconeri.

Come spiegato da Sky Sport, infatti, al momento la necessità di Giuntoli è sempre quella di vendere i giocatori che non rientrano nel progetto come McKennie e Zakaria. La cessione di un big come Chiesa o Vlahovic potrebbe avvenire solo in caso di offerta irrinunciabile.

