Juve senza Conference, la gioia dei tifosi: «Niente inutili trasferte, si chiude la farsa». La reazione a caldo sui social

La decisione dell’UEFA di escludere la Juve dalla prossima Conference League ha scatenato tantissime reazioni da parte dei tifosi sui social.

Niente inutili trasferte in posti sperduti di giovedì sera. Si gode. #Juventus https://t.co/RBy07Y3VNi — Gianpaolo (@Gianpaolo_5) July 28, 2023

Forse non vi è chiaro che l’esclusione dalla Conference va solo a nostro favore.

Chi ci perde è la UEFA-MAFIA.#juventus — Domenico Fiore (@DomenicoFiore92) July 28, 2023

Ufficiale che in Europa puoi:

– avere un miliardo di debiti

– non pagare gli stipendi

– pagare capo degli arbitri

– tirare sedie agli arbitri

– fare arrivare soldi da finte sponsorizzazioni

– passaporti falsi Ma guai a mettersi contro la #UefaMafia #CeferinOut #Juventus — Allegriano DoC (@Allegriano10) July 28, 2023

e finita come si sapeva già da un bel pò..esclusione da questa inutile #conference che la #juventus NON voleva assolutamente fare..si chiude definitivamente tutta questa farsa giudiziaria!!!

e la multa non è immediata..ma da futuri introiti #UEFA saluti al tizio in Portugal — Massimiliano (@Massimi67339505) July 28, 2023

I fan bianconeri sono soddisfatti di non giocare la competizione europea il giovedì sera e, al contempo, non mancano di attaccare l’UEFA per tutto quello che è successo.

