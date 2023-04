Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha parlato così degli obiettivi dei partenopei in Champions: le dichiarazioni

Cristiano Giuntoli, ds del Napoli (accostato anche alla Juve per la prossima stagione), ha così parlato ai microfoni di Sky Sport prima della gara con il Milan.

LE PAROLE – «Un pezzettino di storia l’abbiamo fatta: speriamo di farne ancora e i ragazzi si meritano di continuare a farla. Il mister si merita di gustare ogni momento. Perché no, se uno certe cose non le pensa non succedon».

