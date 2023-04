Juventus Next Gen, delusione per la sconfitta in finale di Coppa Italia Serie C contro il Vicenza: ecco le reazioni social

La Juventus Next Gen non è riuscita a rimontare in finale di Coppa Italia con il Vicenza e inevitabilmente la delusione dei ragazzi è tanta.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giovanni Daffara (@giovanni.daffara)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nikola Sekulov (@nikosekulov)

Queste le reazioni social di alcuni dei protagonisti della gara di ieri, che ha visto i veneti imporsi sulla squadra di Brambilla, autrice comunque di una grande prova.

