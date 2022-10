Tra una settimana Milan e Dinamo Zagabria si affronteranno in Champions League: ecco gli impegni della formazione croata prima del match

Tra una settimana, martedì 25 ottobre, il Milan di Stefano Pioli volerà in Croazia per affrontare la Dinamo Zagabria per la sua penultima giornata della fase a gironi della Champions League.

L’avversaria dei rossoneri sarà impegnata, prima della sfida di Champions League, venerdì 21 nel big match di campionato contro l’Hajduk Spalato.

