Gnonto Juve, annuncio del procuratore del giovane attaccante! Ecco cosa può succedere nel suo futuro

Intervistato da Relevo, Claudio Vigorelli ha così parlato di Willy Gnonto, accostato nelle scorse settimane anche alla Juventus.

LE PAROLE – «Forse in Italia ci hanno creduto un po’ meno perché c’è un po’ poca fiducia nei giovani. Al Leeds sta molto bene e credo che resterà lì, la sua strada è lì. Il club è entusiasta delle sue prestazioni, dopo la stagione probabilmente ci incontreremo per discutere di un possibile prolungamento del contratto, ma non ci saranno problemi. Per lui lasciare l’Inter, squadra che continua a tifare, non è stata comunque una scelta facile».

