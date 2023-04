McKennie Leeds, a rischio il riscatto del centrocampista americano da parte degli inglesi? Ecco cosa sta succedendo

Si complica il riscatto di Weston McKennie da parte del Leeds? La Juventus riceverebbe 35 milioni di euro per l’americano nel caso in cui la formazione inglese dovesse raggiungere la salvezza in Premier League, cosa affatto scontata dopo gli ultimi risultati.

Dopo il 4-1 subito contro il Bournemouth, infatti, la squadra dell’ex bianconero è ad un solo punto dal Leicester terz’ultimo che vincendo contro l’Everton domani supererebbe proprio il Leeds (stesso discorso per i Toffees, penultimi a 28).

