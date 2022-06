Parla Willy Gnonto attaccante dell’Italia e dello Zurigo, queste le parole a Qui Stadio a Voi Studio, parla anche del futuro.

Gnonto è l’attaccante del momento per via della sua età e delle prestazioni convincenti con la maglia della nazionale italiana. Queste le parole sulla nazionale a Qui Stadio a Voi Studio: “Siamo tanti ragazzi giovani, abbiamo qualità, abbiamo voglia di fare e cerchiamo di metterci in mostra, è chiaro che la Nazionale è in un momento di ripartenza ma abbiamo le qualità per farla ripartire. Abbiamo anche giocatori di esperienza che ci possono aiutare.“

Simone Inzaghi Coppa

Sul futuro dell’attaccante dello Zurigo: “Io ero all’Inter, mi trovavo sempre benissimo, mi trovavo a casa ma in quel periodo io e la mia famiglia abbiamo pensato che fosse la scelta migliore per noi e per la mia carriera andare via. All’inizio è stato difficile perché la Svizzera è un altro paese, con una nuova lingua, una nuova squadra.“

Conclude così sul possibile ritorno all’Inter: “Magari se fossi rimasto in nerazzurro non ci sarei mai arrivato in Nazionale. Possibile ritorno? Nella vita non si sa mai, io sono interista, lo sanno tutti…adesso devo pensare alla mia carriera, fare le scelte giuste. Un giorno non si sa mai ma al momento non ci penso più di tanto.“

