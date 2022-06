Il terzino sinistro dell’Empoli, Fabiano Parisi parla dopo gli impegni con la nazionale Under 21 che l’hanno visto qualificare all’Europeo.

Queste le parole di Fabiano Parisi, terzino sinistro molto interessante dell’Empoli, e della nazionale Under 21 italiana. Le parole a Sport Channel 14: “Credo che dopo questa stagione mi manchi solo il gol, sia in Serie A che In Nazionale. Spero arrivi presto. Ho fatto tanto sacrifici che mi hanno portato dove sono arrivato, ma, come diceva sempre mio padre, devo restare sempre con i piedi per terra ed essere una persona molto umile.“

Parlando del futuro: “Domani parto per le vacanze, mi godo un po’ la famiglia e la fidanzata. Per il resto vedrò con il mio procuratore. Dopo una stagione in Serie A, ho tante squadre che mi osservano e che mi seguono da tanto tempo.” Il terzino è seguito dall’Inter e dalla Juventus.

