Parla Maxime Lopez centrocampista del Sassuolo dopo la bella stagione in maglia neroverde. Queste le parole dell’ex Marsiglia.

Maxime Lopez a due anni dall’arrivo al Sassuolo di provenienza dal Marsiglia parla come sia possibile una sua partenza dalla città emiliana dopo la splendida stagione nelle mani di Dionisi. Il giocatore è ricercato da Roma, Lazio e Fiorentina.

Queste le parole del giocatore classe 1997 a La Provence: “Onestamente mi chiedo se non sia giunto il momento di cambiare. A Sassuolo sto bene, parlo italiano e la cosa aiuta per la vita di tutti i giorni. Mi sento come a Marsiglia. Non so se sia il momento, vedremo. Molti club hanno dimostrato interesse nei miei confronti e al Sassuolo fanno comodo le plusvalenze. Vedremo quel che arriva, anche se finora non c’è nulla di concreto. E quando ci sarà qualcosa di concreto, mi darò il tempo per pensarci su“.

