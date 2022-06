L’attaccante esterno del Napoli, Mattia Politano parla della sua possibile cessione ai microfoni di Sportitalia.

L’ala del Napoli, Mattia Politano vuole essere ceduto per giocare titolare da altre parti, non è un caso che Gattuso lo voglia al Valencia ma la trattativa con la squadra partenopea non è affatto semplice. In Italia anche la Lazio guarda attentamente alla situazione del giocatore.

Matteo Politano

Queste le parole del giocatore a Sportitalia: “Sono qui con la famiglia in vacanza, a livello personale in quest’annata mi aspettavo e volevo fare di più, a livello di squadra siamo contenti di aver raggiunto l’obiettivo, la Champions League, anche se potevamo fare di più.“

Conclude così con queste parole: “Non so quando ci saranno novità, ora penso alle vacanze, poi parlerò con procuratore e società e decideremo insieme cosa bisogna fare. Tornerò a Napoli e si vedrà.“

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG