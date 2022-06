Il ritorno di Morata ad oggi è praticamente impossibile, se ne riparlerebbe a fine agosto ma è troppo tardi per la Juventus.

La seconda avventura di Alvaro Morata con la Juventus si è chiusa, nonostante i tentativi di entrambe le parti, l’Atletico non vuole scendere sotto i 25/30 milioni di euro per il riscatto. Troppo lontani i 10/15 massimi della società bianconera. Al massimo se ne riparlerebbe a fine agosto, ma i bianconeri hanno bisogno di completare la rosa entro il mese di luglio visto le numerose partite di agosto per via del Mondiale nei mesi invernali.

IM_Alvaro_Morata

A questo punto a sinistra avanza Kostic, il giocatore vuole arrivare a tutti i costi ed ha già un accordo per un triennale da quasi 3 milioni di euro. L’Eintracht Francoforte chiede per lui 20 milioni di euro, la Juventus si è fermata a 12+bonus. Sensazioni nette che basta una piccola accelerata per far sbarcare il serbo alla corte di Allegri. Vedremo se questa settimana sarà quella giusta per chiudere i vari fronti in attacco compreso quello targato Angel Di Maria.

