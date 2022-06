La Juventus sul mercato non è solo per Di Maria e Pogba ma anche la questione terzino sinistro, con la cessione di Pellegrini.

Luca Pellegrini si avvicina alla cessione dalla Juventus, la Premier League chiama e anche la Roma pensa al ritorno. Fulham e altri club inglesi lo vogliono, la cifra è vicina ai quindici milioni di euro. Il giocatore era arrivato alla corte dei bianconeri grazie all’operazione che ha portato Spinazzola in terra capitolina.

La Juve per sostituirlo guarda a Cambiaso del Genoa e Parisi dell’Empoli, senza dimenticare il preferito Udogie dall’Udinese. Ma se il giocatore friulano costa 20 milioni di euro, cifra ritenuta davvero alta dalla società bianconera, per gli altri il prezzo è simile. Parisi dell’Empoli, viene valutato 15 milioni di euro, stessa cifra il laterale del Genoa Cambiaso. Insomma la scelta non è facile, ma prima serve la cessione di Pellegrini per far sì che ci sia un nuovo acquisto a sinistra. Intanto resta in vendita Alex Sandro, con De Sciglio pronto a prenderne il posto a sinistra.

