Sta per concludersi definitivamente questa telenovela che vede coinvolte Juventus e Angel Di Maria, dopo sarà caccia a Zaniolo e Kostic.

Sta finalmente arrivando alla sua conclusione la grande attesa di Angel Di Maria nella decisione sull’approdo alla Juventus. L’esterno ex PSG viaggia verso il sì definitivo per sposare la causa bianconera con un annuale con opzione per un ulteriore anno. L’argentino trentaquattrenne costituirebbe in pratica il sostituto di Dybala a tutto tondo nel centro destra offensivo del tridente di Max Allegri.

Dopo che la vicenda con l’argentino si concluderà in un modo o nell’altro sarà il turno del prossimo esterno. Zaniolo ha un costo elevato ma con la Roma si cerca la quadra giusta attraverso una contropartita tecnica quale può essere Arthur. Mentre Kostic è bloccato ma serve alzare l’offerta di un paio di milioni per avere il sì definitivo della squadra tedesca di Francoforte.

