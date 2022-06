Il centrocampista francese è in uscita dalla Juventus, Rabiot può finire in Premier League tra Newcastle, Chelsea e Manchester United.

L’Inghilterra e la Premier League chiamano Adrien Rabiot, che risponde presente ma serve l’accordo con la Juventus. Il francese può finire in terra inglese attraverso un costo che varia dai 15 milioni di euro ai 25 milioni di euro. Si perché la Juventus con 15 milioni di euro ascolta la richiesta, la propone al giocatore ma a 25 viene subito accettata.

Il resto del centrocampo è ancora in valutazione con Rovella, Miretti e Fagioli che giocheranno probabilmente il precampionato più importante della propria vita per cercare di convincere Allegri a farli rimanere in rosa per la prossima stagione. Per Arthur e Ramsey la cessione è certa se per il primo si cerca uno scambio o un prestito con obbligo di riscatto o diritto. Per il gallese la strada è quella della rescissione, con una probabile buonuscita sui due milioni di euro.

