La Juventus è anche alla ricerca di un terzino sinistro giovane, viste le difficoltà per Udogie, possibilità anche per Cambiaso.

Udogie dall’Udinese è il preferito in casa della Juventus come il futuro terzino sinistro ma l’alta valutazione dei friulani e la volontà di tenerlo ancora un anno mettono parecchie difficoltà alla società bianconera. Lo stesso direttore sportivo dell’Udinese commenta così la situazione attorno al terzino sinistro italiano: “Storicamente è difficile che l’Udinese venda giocatori importanti dopo un solo anno“.

Massimiliano Allegri

Ma Allegri vuole comunque un terzino sinistro, ovviamente servirà la cessione di uno dei due presenti Luca Pellegrini e Alex Sandro con il secondo che è in lista di partenza da tempo ma rischia di restare fino a fine anno per andarsene via a parametro 0 a fine del prossimo anno. Tra gli osservati dei bianconeri c’è Cambiaso, ecco le parole dell’agente del calciatore del Genoa: “Juventus e Inter? Entrambe lo vogliono, vediamo chi la spunterà. La preferenza del ragazzo? È indifferente, sono entrambe due squadre importanti.“

