Willy Gnonto saluta Roberto Mancini dopo le dimissioni dell’ex commissario tecnico della Nazionale

Willy Gnonto, tramite Instagram, saluta così Roberto Mancini dopo le dimissioni da ct dell’Italia.

IL MESSAGGIO – «Grazie per tutto quello che hai fatto per me, per avermi dato la possibilità di realizzare il mio sogno più grande e per aver sempre creduto in me. Ti sarò sempre grato».

