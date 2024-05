Non basta ai nerazzurri la doppietta dell’austriaco per portare a casa i 3 punti.

La gara inizia a ritmi bassi con le due squadre che si studiano; al 9’ Arnautovic vince il duello fisico con Coppola, gli sradica il pallone e batte Perilli facendo 1-0. L’Hellas non ci sta e 7 minuti dopo pareggia: Suslov verticalizza per Noslin che fa 1-1. Poco dopo Carlos Augusto serve Thuram il cui destro si impenna in seguito ad una deviazione: Perilli riesce a smanacciare in corner. Alla mezz’ora Calhanoglu tenta l’eurogoal su punizione ma la palla finisce altissima; poco dopo Inter pericolosissima con Thuram che fa sponda per Frattesi il cui colpo di testa viene respinto da Perilli. Al 37’ l’Hellas Verona completa la rimonta approfittando di un errore in uscita di Barella: Noslin appoggia per Suslov che segna con un bel diagonale rasoterra. Al 46’ Frattesi appoggia di petto per Arnautovic che in allungo di destro fa 2-2: questo gran goal chiude un bel primo tempo.

Davide Frattesi

Attorno all’ora di gioco Buchanan crossa per Sanchez che centra Perilli; il portiere scaligero si supera poi sul tap-in di Frattesi. Successivamente Calhanoglu arma il destro ma la sua botta non sorprende Perilli; dall’altra parte Serdar ci prova da posizione defilata ma il neo-entrato Di Gennaro si fa apprezzare respingendo la conclusione avversaria. Non c’è bisogno invece di intervenire sul destro alto di Noslin mentre sul mancino di Tavsan il portiere alla prima presenza in Serie A si distende per evitare il 3-2. Nel finale sembra averne di più la squadra di Inzaghi e c’è da sottolineare l’auto-traversa di Vinagre che rischia un clamoroso autogol, poco dopo Perilli è ancora super a tu per tu con Frattesi. In pieno recupero Sanchez segna il 3-2 che però viene annullato per fuorigioco: la gara termina 2-2.

