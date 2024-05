Si chiude oggi il campionato anche dei nerazzurri; alle 20:45 c’è infatti la sfida al Bentegodi di Verona contro i gialloblù.

L’Inter giocherà fra poco l’ultima gara della stagione 2023/24, quella conclusasi con la conquista del ventesimo Scudetto, quello della seconda stella, avvenuta con 5 giornate di anticipo. L’Hellas Verona è già matematicamente salvo e, come i nerazzurri, non ha più niente da chiedere al campionato. La squadra di Baroni, nonostante la cessione di diversi titolari a gennaio, è riuscita a salvarsi senza particolari patemi; gli scaligeri sono ora tredicesimi con 37 punti. Inzaghi opta per un turnover a metà: in porta gioca Audero che potrebbe essere alla sua ultima gara con la maglia dell’Inter (è in prestito dalla Sampdoria); davanti a lui ci sono Bisseck, Acerbi che ha vinto il ballottaggio con De Vrij e Carlos Augusto. A centrocampo dei titolarissimi riposa il solo Mkhitaryan mentre sugli esterni ci sono Dumfries e Dimarco, ex della sfida. In attacco giocano Arnautovic e Thuram, panchina per Lautaro Martinez; ecco le formazioni ufficiali.

Marko Arnautovic

HELLAS VERONA (4-2-3-1): 34 Perilli; 38 Tchachoua, 42 Coppola, 32 Cabal, 19 Vinagre; 6 Belahyane, 25 Serdar; 10 Mitrovic, 31 Suslov, 8 Lazovic; 17 Noslin.

A disposizione: 16 Chiesa, 94 Toniolo, 7 Tavsan, 18 Centonze, 21 Bandeira, 23 Magnani, 27 Dawidowicz, 28 Patanè, 37 Charlys, 72 Ajayi, 80 Cissé, 82 Corradi, 99 Bonazzoli.

Allenatore: Marco Baroni.

INTER (3-5-2): 77 Audero; 31 Bisseck, 15 Acerbi, 30 Carlos Augusto; 2 Dumfries, 16 Frattesi, 20 Calhanoglu, 23 Barella, 32 Dimarco; 8 Arnautovic, 9 Thuram.

A disposizione: 1 Sommer, 12 Di Gennaro, 5 Sensi, 6 De Vrij, 7 Cuadrado, 10 Lautaro, 14 Klaassen, 17 Buchanan, 21 Asllani, 22 Mkhitaryan, 28 Pavard, 36 Darmian, 70 Sanchez, 95 Bastoni.

Allenatore: Simone Inzaghi.

