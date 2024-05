La Serie A presenta un docufilm per celebrare lo scudetto dell’Inter: Intergalactic. Zanetti ha spiegato come è nato il successo.

Lega Serie A celebra le gesta dell’Inter con il lancio del docufilm “Intergalactic”, una nuova gemma nel panorama documentaristico sportivo italiano. Il film si propone di narrare il viaggio emozionale e sportivo dell’Inter nella stagione che ha portato alla conquista del suo ventesimo scudetto, un traguardo che ha marcato l’aggiunta di una seconda stella sopra il logo della squadra.

Un viaggio nel cuore nerazzurro

“Intergalactic” si distingue per il suo approccio unico nel raccontare la storia recente dell’Inter. Attraverso materiale inedito, il documentario si addentra nei momenti chiave della stagione, offrendo agli spettatori un accesso senza precedenti alle dinamiche di squadra, alla preparazione e alla celebrazione di un successo tanto atteso. Le interviste a figure emblematiche del club, come Javier Zanetti, Matteo Darmian, e Marcus Thuram, arricchiscono ulteriormente il racconto, introducendo prospettive personali sulla vittoria dello scudetto.

Le parole di Javier Zanetti, in particolare, enfatizzano il valore degli ostacoli superati dalla squadra nel corso della stagione, sottolineando come le difficoltà abbiano forgiato una mentalità vincente, una resilienza indispensabile per raggiungere gli obiettivi prefissati.

Una produzione originale Lega Serie A

“Intergalactic” rappresenta la terza opera originale completamente sviluppata dalla Lega Serie A, segno di un impegno crescente verso la produzione di contenuti che celebrano i momenti salienti del calcio italiano. Seguendo le orme di produzioni precedenti, quali “Fino all’ultimo secondo” e “Un giorno di Sole”, questo docufilm si pone l’obiettivo di offrire agli appassionati una narrazione coinvolgente e profondamente autentica della stagione calcistica.

Lorenzo Dallari, Direttore Editoriale e Social Lega Serie A, ha espresso grande orgoglio per il lancio di “Intergalactic”, evidenziando come il progetto sia il risultato di una curata selezione di materiali e interviste, intesi a celebrare non solo il successo dell’Inter ma anche i valori di determinazione e forza che hanno caratterizzato la loro stagione.

Disponibilità e visione

Il docufilm “Intergalactic” verrà trasmesso su piattaforme accessibili al grande pubblico, garantendo così a tutti gli interessati di partecipare virtualmente a questa celebrazione dello sport e della passione che anima il calcio italiano. A partire dalle ore 14.00 del 24 maggio, i fan potranno immergersi nella storia della straordinaria stagione dell’Inter sul canale Youtube di Lega Serie A, testimoniando ancora una volta come il calcio non sia solo gioco ma anche racconto, emozione e storia.

L’articolo Inter, Lega Serie A presenta “Intergalactic’, Zanetti: “Scudetto della resilienza!” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG