Come mettono in evidenza i dati Opta, la Juve è una delle squadre più penalizzate con i gol annullati dal Var

Come rivelato dai dati Opta, la Juve, insieme al Monza, è una della squadra ad aver avuto una serie di sfortune legate all’uso del VAR, con diversi reti annullate che hanno influenzato il corso delle partite. Moise Kean è stato particolarmente penalizzato, con due gol annullati contro il Verona per un millimetrico fuorigioco e un altro per un fallo precedente.

Anche Federico Chiesa è stato vittima di una decisione controversa, con una rete annullata per un fuorigioco dubbio contro la Roma.

Infine, la Juventus ha subito una beffa per un gol annullato contro l’Udinese a causa di un calcio d’angolo che si è dimostrato essere uscito dal campo.

Inoltre, i bianconeri e il Monza sono le uniche squadre che non hanno mai potuto gioire per un gol subito e poi annullato dalla VAR.

Gol segnati e annullati dalla Var

Monza 5

Juventus 4

Bologna 3

Empoli 3

Lazio 3

Napoli 3

Torino 3

Cagliari 2

Fiorentina 2

Frosinone 2

Atalanta 1

Genoa 1

Lecce 1

Roma 1

Salernitana 1

Sassuolo 1

Inter 0

Milan 0

Udinese 0

Gol subiti e poi annullati dalla Var

Fiorentina 4

Sassuolo 4

Bologna 3

Cagliari 3

Verona 3

Empoli 2

Frosinone 2

Inter 2

Napoli 2

Salernitana 2

Udinese 2

Atalanta 1

Geno 1

Lazio 1

Lecce 1

Milan 1

Roma 1

Torino 1

Juventus 0

Monza 0

