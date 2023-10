Gol Colpani in Monza Udinese: altro gioiello del trequartista. La Juve osserva il grande inizio stagione del classe 1999

Fanno cinque gol in campionato in Serie A dopo appena dieci partite per Andrea Colpani: il trequartista del Monza ha realizzato l’1-0 nella gara odierna con l’Udinese.

CHE GOL DI ANDREA COLPANI!!

CHE ASSIST DI GEORGIOS KYRIAKOPOULOS!!!

@FootColic pic.twitter.com/aitJKb7RuW — Football Report (@FootballReprt) October 29, 2023

Rete bellissima quella trequartista classe 1999 che anche il calciomercato Juve segue ormai con grandissimo interesse.

The post Gol Colpani in Monza-Udinese: altro gioiello del trequartista. La Juve osserva – VIDEO appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG