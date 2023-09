Gol Dimarco, Marocchi: «Bello come pochi» Le parole dell’opinionista Sky sulla rete dell’esterno

Intervenuto negli studi Sky, Giancarlo Marocchi, ha commentato il gol di Federico Dimarco, che è valso la vittoria dell‘Inter sul campo dell’Empoli.

LE PAROLE- «Il gol di Dimarco è importante ed è di una bellezza come pochi, calcia da fermo col collo esterno. Applausi a Dimarco, se li merita per il gol ma anche per l’importanza che ha nell’Inter e nella Nazionale»

L'articolo Gol Dimarco, Marocchi: «Bello come pochi» proviene da Inter News 24.

