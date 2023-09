Gol Frattesi: l’ex obiettivo di mercato del Milan, in estate passato all’Inter, punisce i rossoneri – VIDEO

In pieno recupero c’è tempo anche per la quinta rete dell’Inter. A segnarla è stato Davide Frattesi, ex obiettivo di mercato proprio del Milan.

GOAL | Inter 5-1 Milan | Davide Frattesi Follow our partner page@ocontextsoccerpic.twitter.com/tAeI52ixWW — VAR Tático (@vartatico) September 16, 2023

Inserimento perfetto da parte dell’ex centrocampista del Sassuolo, che batte Maignan con una precisa conclusione.

