Prima rete per Marinelli. Nella sconfitta del Milan Femminile contro la Roma c’è stato un motivo di gioia per l’ex Inter: primo gol in maglia rossonera.

L’attaccante torna a sbloccarsi dopo 386 giorni dalla sua ultima marcatura in Serie A (Inter Parma 4-1)

