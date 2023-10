Gli Stati Uniti di Christian Pulisic hanno subito una pesante sconfitta nell’amichevole di serata contro la Germania: 1-3 il risultato finale.

L’esterno del Milan si è reso però protagonista di un gran gol in apertura della sfida:

Christian Pulisic with an absolute banger

Watch USA vs. Germany live on TNT or Max pic.twitter.com/G7t6KxLjFO

— B/R Football (@brfootball) October 14, 2023