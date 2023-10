Nazionali Milan, ecco il resoconto delle gare della serata che hanno visto impegnati i calciatori rossoneri: eurogol di Pulisic

Serata importante per i calciatori del Milan impegnati con le rispettive Nazionali. Novanta minuti per Kjaer nella gara vinta dalla sua Danimarca contro il Kazakistan, sfida valida per le qualificazioni ad Euro 2024.

Novanta minuti anche per Musah nella gara tra Germania e USA. Panchina per l’altro rossonero Thiaw. Eurogol di Pulisic e 75 minuti in campo per l’esterno rossonero.

