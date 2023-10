Gol Frattesi: il centrocampista dell’Inter segna nel finale di Italia-Malta un bel gol dal limite dell’area. Gli Azzurri calano il poker

In pieno recupero Davide Frattesi, centrocampista dell’Inter ed ex obiettivo Milan, ha firmato il 4-0 per l’Italia contro Malta.

𝐆𝐎𝐀𝐋 | Italy 4-0 Malta | Davide Frattesi

pic.twitter.com/njxlj0WN2A — Goal Foot (@goalfootHQ) October 14, 2023

