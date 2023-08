Gol Vinicius: scappa via a Bremer, tocco sotto per il 2-1. La rete del brasiliano a fine primo tempo – VIDEO

La riapre Vinicius allo scadere del primo tempo di Juve Real Madrid. Palla persa da Weah e McKennie, il brasiliano scappa via a Bremer che non può più nulla. Tocco sotto per il 2-1 dei Blancos:

Questa la rete di Vinicius.

