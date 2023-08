Gol Weah: assist McKennie, l’americano alla prima rete in bianconero. Juventus-Real Madrid è sul 2-0 – VIDEO

Uno-due Juve sul Real Madrid in poco più di 20 minuti. La rete è di Timothy Weah, la prima in bianconero del neo acquisto. Imbucata di Chiesa per McKennie, l’americano serve il connazionale che si fa trovare pronto:

WEAHHHH, SON PREMIER BUT AVEC LA JUVENTUS ! 2-0 face au Real. pic.twitter.com/BoLNeOQQ4T — MercaGoals (@Merca_Goals) August 2, 2023

Questa la rete dell’esterno americano.

