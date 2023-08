Gol Vlahovic, il serbo freddissimo dal dischetto sblocca l’amichevole tra Juventus Black e Juventus White così

Dopo 15 minuti si è sbloccata l’amichevole in famiglia tra Juventus Black e Juventus White, con la prima squadra in vantaggio grazie a Vlahovic.

Goooooooollllll di Dusan #Vlahovic che non doveva andare nemmeno in panchina #Juventus pic.twitter.com/Vy24r4Kuzg — JuWitoS (bollino blu) (@Wito34010166) August 9, 2023

Freddissimo dal dischetto il serbo, che ha trasformato alla perfezione la massima punizione arrivata per un fallo di Nonge su Nicolussi Caviglia. Niente da fare per Garofani e grande esultanza dei tifosi, che hanno intonato numerosi cori per il loro numero 9.

