Pellegrini Lazio, trovata l’intesa con il club biancoceleste: tutti i dettagli dell’affare con la Juve. Le ultimissime

Secondo quanto riferito da Sky Sport, c’è l’intesa finale per il ritorno di Luca Pellegrini alla Lazio: d’accordo i due club, mentre è in corso ora un incontro a Roma tra l’agente del giocatore e il club biancoceleste per definire l’affare.

Pellegrini sta per esaudire il suo desiderio di tornare della Capitale, con la Juventus che lo cederà in prestito biennale con obbligo di riscatto.

The post Pellegrini Lazio, c’è l’intesa! Tutti i dettagli dell’affare con la Juve appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG