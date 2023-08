Juventus Black Juventus White, quanti assenti all’amichevole dello Stadium! Ben 12 giocatori sono fuori causa

L’Allianz Stadium si riapre ai tifosi per celebrare i cento anni della presidenza Agnelli e, per l’occasione, Juventus Black e Juventus White si sfidano nella classica in famiglia di tutti gli anni.

Una gara alla quale non prendono parte, tra mercato e infortuni, ben 12 calciatori: Szczesny, Pogba, Fagioli, Rovella, Rabiot, Perin, Danilo, Bonucci,Pellegrini, De Sciglio, Zakaria, Kostic.

